PSG : Ce transfert à 60M€ est acté, la date est annoncée !

Amadou Diawara

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi devrait s'attacher les services d'Illia Zabarnyi. Alors qu'elle négocierait un transfert à plus de 60M€ avec Bournemouth, la direction parisienne devrait finaliser l'opération d'ici la fin de la semaine. Reste à savoir s'il pourra jouer contre Tottenham en Supercoupe d'Europe ce mercredi.

Pour la saison prochaine, le PSG voudrait à tout prix recruter un nouveau défenseur central droitier. En ce sens, Luis Campos aurait inscrit le nom d'Illia Zabarnyi sur ses tablettes. L'international ukrainien étant sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec Bournemouth.

Zabarnyi arrive au PSG, c'est imminent Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Fabrice Hawkins a fait un point sur le potentiel transfert d'Illia Zabarnyi (22 ans) au PSG. Selon le journaliste de RMC Sport, l'opération devrait se concrétiser avant lundi.