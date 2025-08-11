Mercato - PSG : Nouvelle annonce officielle après Chevalier !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir officialisé samedi soir le recrutement de Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour 55M€ (bonus compris), le PSG s'apprête à annoncer son deuxième gros coup de l'été sur le marché des transferts. Ilya Zabarnyi, le robuste défenseur central ukrainien de Bournemouth, sera en effet officialisé dans la journée par le club de la capitale.

Très calme depuis le début du mercato estival avec comme seule annonce la signature du jeune gardien italien Renato Marin (19 ans) le 17 juillet dernier, qui était arrivé en fin de contrat avec l'AS Rome, le PSG est en train d'accélérer à quelques jours de la reprises du championnat. Lucas Chevalier a fait son arrivée dans la capitale samedi soir en provenance du LOSC (40M€ + 15M€ de bonus), et le gardien français de 23 ans va être accompagné d'une autre annonce XXL au PSG.

Zabarnyi débarque au PSG En effet, selon les révélations de RMC Sport, le transfert d'Ilya Zabarnyi (22 ans) devrait être officialisé ce lundi par le PSG. Pour rappel, un accord total a été trouvé depuis quelques jours dans ce dossier, et Bournemouth récupèrera une indemnité de transfert à hauteur de 63M€ (+ 3M€ de bonus) avec cette vente de son défenseur central ukrainien au PSG.