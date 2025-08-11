Rodrygo - PSG : C'est le feu sur le mercato

Alexis Brunet

Barré par la concurrence de Vinicius et de Kylian Mbappé, Rodrygo pourrait aller voir ailleurs cet été afin de retrouver plus de temps de jeu. Le PSG aimerait bien le faire revenir pour renforcer son attaque, mais il n’est pas le seul. En effet, le Brésilien a également la cote en Angleterre, puisqu’Arsenal, Liverpool, Tottenham et Manchester City l’apprécient également.

Cet été, le PSG n’est pas le club le plus actif sur le mercato. Les Parisiens qui sont champions d’Europe n’ont besoin que de quelques petites retouches à des postes bien spécifiques. Ainsi, Lucas Chevalier a déjà posé ses valises à Paris et Illya Zabarnyi va suivre, afin d’apporter un peu de concurrence à Marquinhos.

Le PSG suit Rodrygo En plus d’un défenseur et d’un gardien, un attaquant serait également recherché par le PSG. Le champion de France aurait d’ailleurs un œil du côté du Real Madrid, puisqu’il penserait à Rodrygo. Un départ cet été du Brésilien serait possible car il serait un peu attristé par sa situation en Espagne, lui qui est barré par la concurrence de Kylian Mbappé et Vinicius.