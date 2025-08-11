Transfert à 0€ : L’entourage d’un joueur bien connu veut jouer un sale coup au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs jours, la situation de Gianluigi Donnarumma devient critique. Et pour cause, le portier italien n'a toujours pas prolongé son bail qui s'achève en juin 2026, et a vu Lucas Chevalier débarquer à Paris. Par conséquent, le PSG cherche une porte de sortie à l'international italien dont l'entourage pourrait bien faire pression pour rester une saison supplémentaire... et partir libre.

Le recrutement de Lucas Chevalier pour 55M€, bonus compris, est un message très clair envoyé à Gianluigi Donnarumma qui refuse de prolonger son contrat. Et pour cause, le portier français débarque pour être le numéro 1, ce qui pousse l'Italien à trouver une solution pour quitter le PSG. Mais les options sont rares et souvent pas très intéressantes sur le plan sportif.

Peu d'options pour Donnarumma... FC Inter News fait ainsi le point sur les différentes options pour l'avenir de Gianluigi Donnarumma. Galatasaray serait le club à avoir manifesté le plus fort intérêt pour le gardien de but du PSG, mais ce dernier ne semble pas être très chaud à l'idée de rejoindre la Turquie. En Premier League, Manchester City vient de lâcher 40M€ pour recruter James Trafford et pourrait envisager de bouger pour Donnarumma si Ederson partait. Mais là encore, la situation ne serait pas idéale puisqu'il y aurait une concurrence pour le poste de titulaire. La solution pourrait venir de Manchester United, mais il faut réussir à vendre André Onana, qui a peu d'offres. Enfin, la piste menant à Chelsea a également circulé, mais Enzo Maresca n'est pas un adepte des gardiens ayant un jeu au pied limité.