Le PSG écarte Donnarumma : Kylian Mbappé débarque dans le feuilleton !

Ce mardi, Gianluigi Donnarumma a réagi pour la première fois sur sa situation actuelle à travers un message publié sur Instagram. Son départ du PSG est désormais inéluctable, et l’international italien peut compter sur le soutien de ses partenaires mais également de Kylian Mbappé, avec qui il a évolué deux saisons.

Un joueur cadre du PSG mis à l’écart à un an de la fin de son contrat, voilà ce qui a de quoi rappeler des souvenirs à Kylian Mbappé. Cette fois, c’est Gianluigi Donnarumma qui est prié de se trouver une porte de sortie, le club de la capitale ayant déjà mis la main sur son remplaçant en la personne de Lucas Chevalier, acheté pour 55M€ au LOSC (bonus compris).

« J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux » « Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et amer, a regretté Gianluigi Donnarumma, dans un message publié sur Instagram. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit, écrit-il en italien, en anglais et en français. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir des émotions vécues lors de ces soirées magiques, et de vous, qui m'avez fait me sentir chez moi. »