OM : En pleine bagarre, il tombe à la surprise générale 

Dans le vestiaire de l’OM, la foudre a frappé vendredi dernier après la défaite du club marseillais à Rennes (1-0). Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont eu une altercation qui leur a valu une exclusion temporaire du groupe. Dans un climat électrique, Darryl Bakola aurait fait un malaise selon L’Équipe.

Le vendredi 15 août, les esprits se sont échauffés dès le premier match de championnat à l’OM. La faute à une défaite concédée contre le Stade Rennais à l’extérieur et en supériorité numérique pendant 60 minutes. Dans le vestiaire, les témoignages colériques se seraient succédé avec notamment ceux d’Adrien Rabiot, de Geronimo Rulli, de Pierre-Emile Hojbjerg et de Roberto De Zerbi.

Rabiot et Rowe se sont battus Très mécontent de l’implication de Jonathan Rowe qui laissait à désirer à son sens, Adrien Rabiot l’aurait « attrapé par le col » dans le but de lui faire entendre de manière véhémente ce qu’il avait à lui reprocher. Le ton serait monté et jusqu’à ce que les deux hommes se lâchent quelques coups. Se tenant quelque peu à l’écart de ce clash dans une atmosphère tendue, Darryl Bakola s’est vu partir.