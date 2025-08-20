Mercato : Accord trouvé, l’OM boucle un transfert après le clash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, l’OM a officialisé par le biais d’un communiqué qu’il ne comptait plus sur Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui se sont bagarrés dans le vestiaire vendredi soir. L’ailier anglais va cependant rapidement trouver un point de chute puisqu’un accord a été trouvé entre le joueur de 22 ans et Bologne.

La situation se tend à l’OM. Dans la soirée de mardi, le club phocéen a publié un communiqué officiel. Au sein de ce dernier, Marseille confirme les révélations exclusives dévoilées par RTL plus tôt dans la journée, à savoir que Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été placés sur la liste des transferts après leur altercation dans le vestiaire vendredi soir.

L’OM scelle l’avenir de Rowe et Rabiot « L'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi », écrit ainsi le club phocéen.