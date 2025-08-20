Mercato : Accord trouvé, l’OM boucle un transfert après le clash !

Ce mardi soir, l’OM a officialisé par le biais d’un communiqué qu’il ne comptait plus sur Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui se sont bagarrés dans le vestiaire vendredi soir. L’ailier anglais va cependant rapidement trouver un point de chute puisqu’un accord a été trouvé entre le joueur de 22 ans et Bologne.
La situation se tend à l’OM. Dans la soirée de mardi, le club phocéen a publié un communiqué officiel. Au sein de ce dernier, Marseille confirme les révélations exclusives dévoilées par RTL plus tôt dans la journée, à savoir que Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été placés sur la liste des transferts après leur altercation dans le vestiaire vendredi soir.
L’OM scelle l’avenir de Rowe et Rabiot
« L'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi », écrit ainsi le club phocéen.
L’Anglais a trouvé un accord avec Bologne
L’ailier anglais arrivé en provenance de Norwich en 2024 semble déjà connaître sa future destination. En effet, le journaliste Gianluca Di Marzio révèle ce mercredi que l’Anglais de 22 ans a donné son accord à Bologne pour un transfert. Les Rossoblù doivent désormais trouver un terrain d’entente avec l’OM.