Clash entre la mère de Rabiot et l'OM : McCourt prend la parole dans ce feuilleton brûlant !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a traversé une semaine très agitée après une première ratée en championnat tant sur le terrain qu'en dehors à Rennes (0-1). Protagonistes d'une bagarre dans le vestiaire, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été écartés définitivement et sont amenés à partir avant la fin du mercato. Un traitement dénoncé dans les médias par Véronique Rabiot, mère de l'international français. Grand patron de l'OM, Frank McCourt est sorti du silence.

Le vendredi 15 août sonnait la reprise de la Ligue 1 avec en lever de rideau de cette saison 2025/2026 une affiche qui allait beaucoup faire parler pour l'extrasportif : Stade Rennais - OM. Battus par une équipe bretonne en infériorité numérique sur le score d'un but à zéro, les joueurs de Roberto De Zerbi étaient particulièrement remontés dans le vestiaire à l'instar d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe.

«J'exprime mon soutien et mon entière confiance envers Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi» Les deux hommes se sont insultés avant d'en venir aux mains. Une échauffourée d'une « violence extrême » si l'on se fie au témoignage du président Pablo Longoria à l'AFP. Un point de vue partagé par le directeur du football Medhi Benatia et Roberto De Zerbi qui ont fait part d'un souhait de respect de l'institution dans les prises de parole médiatiques. Véronique Rabiot, mère et représentante du milieu de terrain de 30 ans écarté définitivement par l'OM et placé sur la liste des transferts, a pesté à La Provence ce vendredi en expliquant que Pablo Longoria ne respectait pas l'institution la saison dernière en affirmant que la Ligue 1 était corrompue par exemple. Propriétaire de l'OM, Frank McCourt est sorti du silence au sujet de la crise institutionnelle que traverse le club marseillais. « J'exprime mon soutien et mon entière confiance envers Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi dans leur mission au service du club ».