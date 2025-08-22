Panique à l'OM, ce joueur donne rendez-vous au Real Madrid !

Amadou Diawara

Grâce à sa deuxième place en Ligue 1 la saison dernière, l'OM de Roberto De Zerbi disputera la Ligue des Champions en 2025-2026. Alors que le tirage au sort de la phase régulière aura lieu le 28 aout, Pierre-Emile Hojbjerg a avoué qu'il voulait affronter à la fois le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Copenhague.

Dauphin du PSG en Ligue 1 lors de l'exercice 2024-2025, l'OM a composté son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Alors que le tirage au sort de la C1 aura lieu le 28 aout, Pierre-Emile Hojbjerg a annoncé la couleur ce vendredi après-midi.

OM : Hojbjerg a tranché pour la Ligue des Champions Présent en conférence de presse d'avant-match (OM-PFC ce samedi après-midi), Pierre-Emile Hojbjerg a dévoilé le nom de toutes les équipes qu'il voulait affronter lors de la saison régulière de la Ligue des Champions : le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Copenhague.