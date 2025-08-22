Panique à l'OM, ce joueur donne rendez-vous au Real Madrid !

Grâce à sa deuxième place en Ligue 1 la saison dernière, l'OM de Roberto De Zerbi disputera la Ligue des Champions en 2025-2026. Alors que le tirage au sort de la phase régulière aura lieu le 28 aout, Pierre-Emile Hojbjerg a avoué qu'il voulait affronter à la fois le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Copenhague.
Dauphin du PSG en Ligue 1 lors de l'exercice 2024-2025, l'OM a composté son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Alors que le tirage au sort de la C1 aura lieu le 28 aout, Pierre-Emile Hojbjerg a annoncé la couleur ce vendredi après-midi.
OM : Hojbjerg a tranché pour la Ligue des Champions
Présent en conférence de presse d'avant-match (OM-PFC ce samedi après-midi), Pierre-Emile Hojbjerg a dévoilé le nom de toutes les équipes qu'il voulait affronter lors de la saison régulière de la Ligue des Champions : le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Copenhague.
«Je veux voir Barcelone, le Real, le Bayern, et Copenhague»
« Mes préférences pour le tirage de la Ligue des Champions ? Je veux voir le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich, et le FC Copenhague aussi (sourire). Ça ferait plaisir nan de les recevoir au Vélodrome. Quand tu joues la C1, tu sais que tu fais partie des meilleurs au monde. C'est une fierté, c'est important, ça donne une responsabilité. C'est quelque chose que tout le monde aime au club, moi aussi. On a hâte de voir ces matchs. On sait que le mardi et mercredi soirs c'est déjà réservé pour ces soirées-là », a avoué Pierre-Emile Hojbjerg, milieu de terrain de l'OM, ce vendredi après-midi. Reste à savoir si son souhait sera exaucé.