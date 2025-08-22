Rabiot - OM : «Ça m'a beaucoup énervé», De Zerbi craque !

Amadou Diawara

Il y a tout juste une semaine, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans l'un des vestiaires du Roazhon Park de Rennes. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi - l'entraineur de l'OM - a fait part de sa grande colère.

Alors que l'OM a perdu contre le Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1, les murs du vestiaire marseillais ont tremblé. En effet, plusieurs joueurs se sont pris le bec après le coup de sifflet final de la rencontre. D'ailleurs, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont même battus. Alors que ses deux joueurs sont poussés vers la sortie à cause de cette bagarre, Roberto De Zerbi s'est agacé ce vendredi après-midi en conférence de presse.

«Ça nous agace d'être déjà dans cette situation» « Garder la face devant le reste du groupe ? C'est difficile. Parce qu'on a tous été affectés avec ce qui s'est passé. Hier (jeudi), quand je leur ai parlé, je leur ai dit qu'il fallait qu'on ait conscience d'avoir fait les choses de manière juste. Personne n'a enlevé le droit à quelqu'un d'être un joueur de foot. Moi je fais mon travail d'entraîneur. C'est sûr que ce sera difficile demain (samedi) de faire la compo. Medina, Kondogbia et peut-être Harit ne seront pas dispos. Maintenant Rabiot. Donc il faut que je prépare le groupe en deux jours, entre hier et aujourd'hui (vendredi) », a regretté Roberto De Zerbi, avant d'en rajouter une couche.