Rabiot : L’OM a trouvé son remplaçant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour la réception du Paris FC ce samedi, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi va devoir composer avec plusieurs absences et notamment celles de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot, titulaires le week-end dernier à Rennes (1-0). Amine Gouiri pourrait alors prendre la place de l’international français, en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang.

Une semaine après sa défaite à Rennes (1-0) lors de la reprise de la Ligue 1, l’OM reçoit le Paris FC ce samedi au Stade Vélodrome. En plus d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, écartés et placés sur le marché des transferts, Roberto De Zerbi a annoncé vendredi en conférence de presse les absences de Facundo Medina, Geoffrey Kondgobia et Amine Harit, alors que la nouvelle recrue Igor Paixao est également toujours indisponible.

Gouiri en soutien d’Aubameyang ? Il va donc y avoir du changement dans le onze de départ de l’OM et comme indiqué par L’Équipe, Roberto De Zerbi pourrait décider d’aligner Amine Gouiri à la place d’Adrien Rabiot. L’international algérien serait alors positionné en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l’attaque.