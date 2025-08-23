Transferts : «Une affaire», l’OM se voit offrir le remplaçant de Rabiot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a bouleversé l’équilibre du vestiaire et précipité les décisions de la direction. Plus qu’un simple incident, cet épisode a mis en lumière la fragilité du groupe et obligé l’OM à réagir dans l’urgence. Poussé vers la sortie, Rabiot va devoir être remplacé. Pas une mince affaire à quelques jours de la fin du mercato....

Qui pour remplacer Rabiot ? Pour le journaliste Thibaud Vézirian, la réponse est toute trouvée : Eduard Spertsyan. Actuellement sous contrat avec Krasnodar, l'international arménien disposerait du profil parfait pour remplacer Adrien Rabiot dans le cœur du jeu.