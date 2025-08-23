Transferts : «Une affaire», l’OM se voit offrir le remplaçant de Rabiot

La bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a bouleversé l’équilibre du vestiaire marseillais. Les deux joueurs, sanctionnés par la direction, sont désormais poussés vers la sortie. Dans ce climat tendu, l’OM doit penser à l’avenir, et notamment au profil capable de succéder à Rabiot dans l’entrejeu. Et un nom émerge sur les réseaux sociaux.
La bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a bouleversé l’équilibre du vestiaire et précipité les décisions de la direction. Plus qu’un simple incident, cet épisode a mis en lumière la fragilité du groupe et obligé l’OM à réagir dans l’urgence. Poussé vers la sortie, Rabiot va devoir être remplacé. Pas une mince affaire à quelques jours de la fin du mercato....
Qui pour remplacer Rabiot ?
Pour le journaliste Thibaud Vézirian, la réponse est toute trouvée : Eduard Spertsyan. Actuellement sous contrat avec Krasnodar, l'international arménien disposerait du profil parfait pour remplacer Adrien Rabiot dans le cœur du jeu.
Le profil parfait est proposé
« Dans la lignée de Rabiot... Le candidat idéal à sa succession s'appelle... Eduard Sperstyan. 6, 8, 10, tireur de coup franc, à l'aise techniquement. Meilleur joueur du championnat russe, il a un bon de sortie de Krasnodar pour moins de 15M€. C'est une affaire. J'en parlais déjà il y a deux ans, mais là, il y a urgence suite aux décisions des dirigeants olympiens » a-t-il lâché sur X. Reste à savoir si l'OM sera sensible à cette proposition.