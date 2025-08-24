Transfert improbable à l'OM : Arrivée il y a seulement quelques jours, cette recrue s'en va après la bagarre !

Amadou Diawara

Ce mercredi, l'équipe féminine de l'OM a affronté le Club Esportiu Europa en amical. Toutefois, la rencontre a été interrompue quelques minutes avant la fin, et ce, à cause d'une violente bagarre entre des joueuses des deux équipes. Choquée, Maria Thorisdottir envisagerait de quitter l'OM, et ce, alors qu'elle a signé ce lundi.

Vendredi dernier, l'OM de Roberto De Zerbi s'est incliné face au Stade Rennais au Roazhon Park (1-0). Après le coup de sifflet final de cette rencontre, Adrien Rabot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire. Alors que la scène a été particulièrement violente, la direction de l'OM a décidé de se débarrasser de ses deux joueurs cet été.

