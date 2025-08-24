Transfert improbable à l'OM : Arrivée il y a seulement quelques jours, cette recrue s'en va après la bagarre !

Ce mercredi, l'équipe féminine de l'OM a affronté le Club Esportiu Europa en amical. Toutefois, la rencontre a été interrompue quelques minutes avant la fin, et ce, à cause d'une violente bagarre entre des joueuses des deux équipes. Choquée, Maria Thorisdottir envisagerait de quitter l'OM, et ce, alors qu'elle a signé ce lundi.
Vendredi dernier, l'OM de Roberto De Zerbi s'est incliné face au Stade Rennais au Roazhon Park (1-0). Après le coup de sifflet final de cette rencontre, Adrien Rabot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire. Alors que la scène a été particulièrement violente, la direction de l'OM a décidé de se débarrasser de ses deux joueurs cet été.
OM : Thorisdottir a quitté le stage
Cinq jours plus tard, l'équipe féminine de l'OM a accueilli le Club Esportiu Europa en amical. Cependant, ce match a été interrompu un peu avant la fin, et ce, à cause d'une violente bagarre entre des joueuses des deux équipes.
Thorisdottir va déjà quitter l'OM ?
D'après La Provence, Maria Thorisdottir a été choquée par cet incident. A tel point que la dernière recrue de l'OM féminin a décidé de quitte le stage ce jeudi, et ce, après avoir échangé avec le staff. Ayant signé à Marseille ce lundi, Maria Thorisdottir serait rentrée en Norvège pour faire le point sur son avenir. Marquée, la défenseuse de 32 ans pourrait déjà quitter l'OM. Le club présidé par Pablo Longoria pourrait donc perdre trois joueurs à cause de bagarres.