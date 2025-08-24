Transfert de Rabiot : Les retrouvailles qui vont ravir l’OM ?

Moins d’un an après sa signature surprise, Adrien Rabiot pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille. Il a été placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe et à en croire les dernières indiscrétions il pourrait bien rebondir en Serie A, où Massimiliano Allegri est prêt à l’accueillir les bras ouverts.
Le mercato fermera ses portes dans quelques jours et Adrien Rabiot fera sans aucun doute parler de lui. Poussé vers la sortie, le milieu de terrain a des grandes chances de quitter l’OM, où il a été placé sur la liste des transferts après l’énorme crise qui a éclaté en marge de la défaite contre le Stade Rennais (1-0). Mais pour aller où ?
Retour en Italie ?
Plusieurs options ont été évoquées récemment, avec notamment un départ en Arabie Saoudite. Mais Adrien Rabiot semble décidé à rester en Europe et il pourrait donc rebondir du côté de la Serie A. L’ancien de la Juventus a notamment été annoncé dans le viseur de l’AC Milan, où il pourrait retrouver son ancien mentor Massimiliano Allegri.
Le gros coup de pression d’Allegri
D’après les informations de Mediaset, le coach milanais mettrait une grosse pression sur ses dirigeants après la première défaite de la saison face à la Cremonese (1-2). Il souhaite avoir le plus rapidement une grosse recrue par ligne, avec Adrien Rabiot qui semble évidemment être la priorité au milieu de terrain. Selon les dernières indiscrétions, le milieu de l’OM aurait déjà donné son accord au club milanais.