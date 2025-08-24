Transfert de Rabiot : Les retrouvailles qui vont ravir l’OM ?

Axel Cornic

Moins d’un an après sa signature surprise, Adrien Rabiot pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille. Il a été placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe et à en croire les dernières indiscrétions il pourrait bien rebondir en Serie A, où Massimiliano Allegri est prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Le mercato fermera ses portes dans quelques jours et Adrien Rabiot fera sans aucun doute parler de lui. Poussé vers la sortie, le milieu de terrain a des grandes chances de quitter l’OM, où il a été placé sur la liste des transferts après l’énorme crise qui a éclaté en marge de la défaite contre le Stade Rennais (1-0). Mais pour aller où ?

Retour en Italie ? Plusieurs options ont été évoquées récemment, avec notamment un départ en Arabie Saoudite. Mais Adrien Rabiot semble décidé à rester en Europe et il pourrait donc rebondir du côté de la Serie A. L’ancien de la Juventus a notamment été annoncé dans le viseur de l’AC Milan, où il pourrait retrouver son ancien mentor Massimiliano Allegri.