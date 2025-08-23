Transfert d'un attaquant : L'annonce qui fait paniquer le PSG !

Amadou Diawara

Depuis de longues semaines, le PSG et la Juventus négocient pour boucler le transfert de Randal Kolo Muani. Toutefois, les deux parties n'ont toujours pas finalisé ce dossier, alors que le mercato estival ferme ses portes le 1er septembre. Interrogé sur la potentielle signature de Randal Kolo Muani, Igor Tudor a confié qu'il s'agissait d'une affaire compliquée à conclure.

Devenu indésirable au PSG, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus lors du dernier mercato hivernal. De retour à Paris depuis la fin de la Coupe du Monde des clubs, l'international français pourrait faire son retour à Turin cet été.

PSG : Tudor lâche ses vérités sur Kolo Muani Alors que Luis Enrique ne compte toujours pas sur lui, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie par la direction du PSG. Alertée par la situation de l'attaquant de 26 ans, la Juventus s'active en coulisses pour rapatrier Randal Kolo Muani à Turin. Toutefois, les deux clubs peinent à trouver un accord total. Présent en conférence de presse ce samedi, Igor Tudor a avoué que ce dossier était compliqué à finaliser.