OM : L’annonce surprise sur le transfert d’Alexander Isak !

Dans les colonnes du Sun, Karren Brady, PDG de West Ham, s’est exprimé sur le cas d’Alexander Isak, en bras plein bras de fer avec Newcastle, qu’il souhaite quitter. Elle a alors comparé la situation de l’international suédois à celle de Dimitri Payet, qui en janvier 2017 avait souhaité quitter les Hammers pour faire son retour à l’OM.

« Gérer un joueur qui souhaite quitter le club est l'une des tâches les plus difficiles dans le monde du football. » Alors qu’Alexander Isak souhaite à tout prix quitter Newcastle d’ici à la fermeture du marché des transferts, Karren Brady a comparé la position dans laquelle se retrouvent les Magpies à celle qu’elle a vécue en tant que PDG de West Ham en janvier 2017, quand Dimitri Payet a tout fait pour revenir à l’OM.

« Nous avons vécu notre propre “moment Alexander Isak” à West Ham en 2017, lorsque Dimitri Payet a souhaité partir » « Gérer les relations humaines est un aspect essentiel de mon travail en tant que PDG de West Ham », a déclaré Karren Brady. « Nous avons vécu notre propre “moment Alexander Isak” à West Ham en 2017, lorsque Dimitri Payet a souhaité partir... et tout le club l'a ressenti. Un jour, il a simplement fait ses valises, s'est rendu à l'aéroport et a pris un vol pour Marseille. Et ce, malgré le fait que nous lui avions dit que nous ne voulions pas qu'il parte, que nous attendions de lui qu'il honore son contrat et que nous n'avions conclu aucun accord avec l'Olympique de Marseille pour son transfert. »