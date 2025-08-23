OM : L’annonce surprise sur le transfert d’Alexander Isak !

Dans les colonnes du Sun, Karren Brady, PDG de West Ham, s’est exprimé sur le cas d’Alexander Isak, en bras plein bras de fer avec Newcastle, qu’il souhaite quitter. Elle a alors comparé la situation de l’international suédois à celle de Dimitri Payet, qui en janvier 2017 avait souhaité quitter les Hammers pour faire son retour à l’OM.
« Gérer un joueur qui souhaite quitter le club est l'une des tâches les plus difficiles dans le monde du football. » Alors qu’Alexander Isak souhaite à tout prix quitter Newcastle d’ici à la fermeture du marché des transferts, Karren Brady a comparé la position dans laquelle se retrouvent les Magpies à celle qu’elle a vécue en tant que PDG de West Ham en janvier 2017, quand Dimitri Payet a tout fait pour revenir à l’OM.
« Nous avons vécu notre propre “moment Alexander Isak” à West Ham en 2017, lorsque Dimitri Payet a souhaité partir »
« Gérer les relations humaines est un aspect essentiel de mon travail en tant que PDG de West Ham », a déclaré Karren Brady. « Nous avons vécu notre propre “moment Alexander Isak” à West Ham en 2017, lorsque Dimitri Payet a souhaité partir... et tout le club l'a ressenti. Un jour, il a simplement fait ses valises, s'est rendu à l'aéroport et a pris un vol pour Marseille. Et ce, malgré le fait que nous lui avions dit que nous ne voulions pas qu'il parte, que nous attendions de lui qu'il honore son contrat et que nous n'avions conclu aucun accord avec l'Olympique de Marseille pour son transfert. »
« Je regarde la situation de Newcastle avec Isak et je compatis sincèrement »
« Nous l'aimions, nos supporters l'aimaient, mais il ne nous aimait pas en retour et c'est difficile à accepter. Les fans avaient le cœur brisé, le vestiaire était perturbé et chaque séance d'entraînement se transformait en cirque. C'est la réalité lorsqu'une star abandonne le navire. L'effet domino est énorme. La presse campait devant le club, les questions ne cessaient de fuser et la tension était palpable », a poursuivi Karren Brady. « Je regarde la situation de Newcastle avec Isak et je compatis sincèrement. C'est un attaquant de haut niveau, adoré par les supporters des Magpies, mais dès qu'un joueur a la tête ailleurs, tout change (...) Dans le cas de Payet, nous sommes restés fermes jusqu'à ce que la bonne solution se présente et que le joueur parte. La leçon à retenir est que, même si le football est un sport très émotionnel, les décisions doivent être rationnelles. »