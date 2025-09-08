Mercato - OM : De Zerbi prend un coup de pression !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la défaite des États-Unis face à la Corée du Sud (0-2), dans la nuit de samedi à dimanche en match amical, Mauricio Pochettino a évoqué le positionnement de Timothy Weah. Recruté cet été par l’OM pour sa polyvalence, notamment en tant que latéral, le sélectionneur américain le considère comme un joueur offensif et estime qu’il ne joue pas assez à ce poste.

Titulaire dans la nuit de samedi à dimanche pour le match amical entre les États-Unis et la Corée du Sud (0-2), Timothy Weah a fait une petite frayeur à l’OM. Contraint de céder sa place à la 62e minute, on craignait une blessure pour l’international américain (45 sélections), mais comme indiqué par La Provence, son entourage assure qu’il n’y a rien de grave et qu’il sera opérationnel pour la suite.

« Il a joué à un poste complètement différent de celui qui nous est demandé aujourd'hui » Mauricio Pochettino quant à lui a évoqué de simples crampes pour Timothy Weah et également son positionnement. Aligné en tant qu’ailier contre la Corée du Sud, il a été amené à évoluer en tant que latéral, que ce soit à la Juventus ou depuis son arrivée à l’OM. Ce que regrette le sélectionneur des États-Unis, qui estime qu’il a un profil offensif et que le faire à un poste différent que celui d'ailier n’aide pas sa sélection.