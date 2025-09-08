Mercato - OM : De Zerbi prend un coup de pression !

Après la défaite des États-Unis face à la Corée du Sud (0-2), dans la nuit de samedi à dimanche en match amical, Mauricio Pochettino a évoqué le positionnement de Timothy Weah. Recruté cet été par l’OM pour sa polyvalence, notamment en tant que latéral, le sélectionneur américain le considère comme un joueur offensif et estime qu’il ne joue pas assez à ce poste.
Titulaire dans la nuit de samedi à dimanche pour le match amical entre les États-Unis et la Corée du Sud (0-2), Timothy Weah a fait une petite frayeur à l’OM. Contraint de céder sa place à la 62e minute, on craignait une blessure pour l’international américain (45 sélections), mais comme indiqué par La Provence, son entourage assure qu’il n’y a rien de grave et qu’il sera opérationnel pour la suite.
« Il a joué à un poste complètement différent de celui qui nous est demandé aujourd'hui »
Mauricio Pochettino quant à lui a évoqué de simples crampes pour Timothy Weah et également son positionnement. Aligné en tant qu’ailier contre la Corée du Sud, il a été amené à évoluer en tant que latéral, que ce soit à la Juventus ou depuis son arrivée à l’OM. Ce que regrette le sélectionneur des États-Unis, qui estime qu’il a un profil offensif et que le faire à un poste différent que celui d'ailier n’aide pas sa sélection.
« J'espère qu'il pourra s'améliorer et jouer à ce que nous considérons comme son meilleur poste »
« Ces derniers mois, il a joué à un poste complètement différent de celui qui nous est demandé aujourd'hui. C'est un joueur qui peut se montrer très agressif en attaque. Mais nous devons lui faire reprendre cette habitude, car il la perd un peu lorsqu'il joue arrière. C'est un autre aspect du jeu, une autre exigence. Et puis, il faut changer en quelques jours et transformer ce joueur dont l'état d'esprit principal est défensif en un joueur offensif. Mais ce sont les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. J'espère qu'il pourra s'améliorer et jouer à ce que nous considérons comme son meilleur poste », a déclaré Mauricio Pochettino.