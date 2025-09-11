Clash avec Al-Khelaïfi : Fake news dénoncée à l’étranger !

Axel Cornic

L’été n’a pas été si simple pour le Paris Saint-Germain, avec quelques feuilletons qui ont énormément fait parler. C’est notamment le cas avec l’opération concernant Randal Kolo Muani, dont le départ vers Tottenham ne s’est précisé qu’en toute fin de mercato, après des négociations interminables avec la Juventus.

Il y aurait eu quelques tensions sur le marché des transferts. Après avoir déboursé près de 95M€ pour le recruter il y a deux ans, le PSG cherche à se débarrasser de Randal Kolo Muani. Un retour à la Juventus semblait être la solution parfaite, mais l’attaquant n’a finalement jamais retrouvé Turin, où il avait passé les derniers six mois en prêt.

« Ce sont des rumeurs absolument fausses » Plusieurs sources ont assuré que ce feuilleton interminable avec la Juventus, aurait grandement agacé Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG aurait ainsi décidé d’interrompre les négociations, coupant les ponts avec le club italien. Mais une nouvelle version nous parvient d’Italie. « J’ai lu avec étonnement certains articles sur des discussions que j’aurais eues avec le président du PSG : ce sont des rumeurs absolument fausses » a expliqué Damien Comolli.