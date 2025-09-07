Kolo Muani : Le coup de génie qui va rendre fou le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant tout l'été, Randal Kolo Muani était annoncé à la Juventus qui a finalement mis fin aux négociations en toute fin de mercato, préférant miser sur Loïs Openda. Le PSG a donc du trouver un plan B rapidement et a prêté son attaquant à Tottenham. Et vu d'Italie, la Vieille Dame a très bien fait d'abandonner cette piste.

Prêté lors de la seconde partie de la saison dernière à la Juventus, Randal Kolo Muani semblait idéalement placé pour rester à Turin. Durant tout l'été la Vieille Dame et le PSG ont négocié un nouveau prêt qui semblait d'ailleurs proche d'aboutir avant que le club italien décide de changer ses plans pour recruter Loïs Openda dans les dernières heures du mercato. Randal Kolo Muani a finalement été prêté à Tottenham, et pour le journaliste italien Enzo Bucchioni, la Juventus a réalisé une très belle affaire.

La Juventus lâche Kolo Muani « Je pense que la Juve en a profité ; son impact n'a jamais dépassé deux ou trois matchs. Elle est en difficulté en championnat italien », assure-t-il au micro de TMW Radio avant de poursuivre.