Mercato de folie à l'OM - «On doit recommencer» : De Zerbi change tout, l'annonce qui va faire trembler les Marseillais !

Cet été, l'OM a une nouvelle fois réalisé un mercato complétement fou en enrôlant 12 nouveaux joueurs pour renforcer son effectif en vue de son retour en Ligue des champions. Cependant, cela donne une nouvelle fois l'impression de retour en arrière puisque Roberto De Zerbi confirme que cela prendra du temps pour que tout le monde s'adapte à son projet.
On change tout et on recommence. Voilà ce qui pourrait être la devise de Pablo Longoria sur le mercato tant le président de l'OM a pris l'habitude de chambouler ses effectifs, même après une saison réussie. En effet, cet été, 12 nouveaux joueurs sont arrivés, ce qui pousse Roberto De Zerbi à recommencer quasiment de zéro comme il l'a expliqué devant les médias.
De Zerbi commente le mercato de l'OM
« Est-ce que la question est si je peux m'améliorer? Oui. Mais je vous assure que je ne suis pas seulement quelqu'un de passionnel. Je sais distinguer les moments. Le mois d'août à Marseille, on a eu ce que qui peut arriver en quatre ou cinq ans dans un autre club. On a beaucoup d'autres joueurs, on doit recommencer », explique l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant de poursuivre.
«Quand on a 12 recrues, il faut recommencer»
« Quand on a 12 recrues, il faut recommencer, on a peu de temps mais on a des joueurs forts et fonctionnels. Ils sont adaptés pour jouer à l'OM. On doit faire en quelques jours ce qu'on devrait faire en deux mois mais ça ne me fait pas peur », ajoute Roberto De Zerbi.