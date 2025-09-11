Mercato de folie à l'OM - «On doit recommencer» : De Zerbi change tout, l'annonce qui va faire trembler les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a une nouvelle fois réalisé un mercato complétement fou en enrôlant 12 nouveaux joueurs pour renforcer son effectif en vue de son retour en Ligue des champions. Cependant, cela donne une nouvelle fois l'impression de retour en arrière puisque Roberto De Zerbi confirme que cela prendra du temps pour que tout le monde s'adapte à son projet.

On change tout et on recommence. Voilà ce qui pourrait être la devise de Pablo Longoria sur le mercato tant le président de l'OM a pris l'habitude de chambouler ses effectifs, même après une saison réussie. En effet, cet été, 12 nouveaux joueurs sont arrivés, ce qui pousse Roberto De Zerbi à recommencer quasiment de zéro comme il l'a expliqué devant les médias.

De Zerbi commente le mercato de l'OM « Est-ce que la question est si je peux m'améliorer? Oui. Mais je vous assure que je ne suis pas seulement quelqu'un de passionnel. Je sais distinguer les moments. Le mois d'août à Marseille, on a eu ce que qui peut arriver en quatre ou cinq ans dans un autre club. On a beaucoup d'autres joueurs, on doit recommencer », explique l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant de poursuivre.