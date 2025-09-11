«Pas venu à l'OM pour ça» : Pavard annonce un premier coup de théâtre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 16M€, Benjamin Pavard était présent en conférence de presse ce jeudi à l'occasion de sa présentation officielle à l'OM. L'occasion pour lui de mettre les choses au point sur les raisons de sa signature à Marseille qui ne sont pas liées à la Coupe du monde d'après lui.

«La Coupe du monde est un objectif mais je ne suis pas venu à l'OM pour ça» « La Coupe du monde est un objectif mais je ne suis pas venu à l'OM pour ça. Je suis depuis très longtemps l'OM, avec un projet ambitieux et intéressant pour moi. Je jouais à l'Inter Milan. Je viens parce que Benatia m'a convaincu du projet sportif. Si je suis bon, ce sera le choix du sélectionneur. Le plus important est d'être performant avec l'OM », confie-t-il devant les médias.