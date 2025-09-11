Kylian Mbappé signe au PSG : Une fake news avec Macron est dénoncée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le feuilleton Kylian Mbappé a énormément fait parler entre 2021 et 2024, année de son départ au Real Madrid. Entre négociations et menace en cas de non prolongation au PSG, Mbappé a notamment signé en 2022 après l’intervention du président de la République Emmanuel Macron. Pour un journaliste espagnol, la vérité n’était que pécuniaire.

Kylian Mbappé a pris le chemin du Real Madrid à l’été 2024, au terme de son contrat au PSG qu’il avait prolongé deux ans plus tôt à la surprise générale. A l’époque, le champion du monde expliquait avoir eu une discussion avec le président de la République Emmanuel Macron afin de l’inciter à rester au Paris Saint-Germain en marge de la Coupe du monde au Qatar et des Jeux Olympiques de Paris 2024.

«Quand on te dit qu'il va falloir licencier des salariés s'il part, qu'il y a le problème des droits télés...» Par le biais d’une longue interview livrée à L’Équipe Magazine parue ce mercredi 10 septembre, sa mère et représentante Fayza Lamari a évoqué d’autres moyens de pression utilisés par les hauts décideurs du PSG au moment des négociations de sa prolongation de contrat en 2022. « Quand il a resigné au PSG, c'est nous qui lui demandons de rester. C'est la seule fois où on est intervenus. Il y avait plein de pression. Quand on te dit qu'il va falloir licencier des salariés s'il part, qu'il y a le problème des droits télés, que c'est Paris, qu'il y a le nouveau centre d'entraînement, les JO, la Coupe du monde qui arrive... Et puis, Paris était sur le bon chemin pour gagner la Ligue des champions ».