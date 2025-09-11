Kylian Mbappé signe au PSG : Une fake news avec Macron est dénoncée !

Le feuilleton Kylian Mbappé a énormément fait parler entre 2021 et 2024, année de son départ au Real Madrid. Entre négociations et menace en cas de non prolongation au PSG, Mbappé a notamment signé en 2022 après l’intervention du président de la République Emmanuel Macron. Pour un journaliste espagnol, la vérité n’était que pécuniaire.
Kylian Mbappé a pris le chemin du Real Madrid à l’été 2024, au terme de son contrat au PSG qu’il avait prolongé deux ans plus tôt à la surprise générale. A l’époque, le champion du monde expliquait avoir eu une discussion avec le président de la République Emmanuel Macron afin de l’inciter à rester au Paris Saint-Germain en marge de la Coupe du monde au Qatar et des Jeux Olympiques de Paris 2024.
«Quand on te dit qu'il va falloir licencier des salariés s'il part, qu'il y a le problème des droits télés...»
Par le biais d’une longue interview livrée à L’Équipe Magazine parue ce mercredi 10 septembre, sa mère et représentante Fayza Lamari a évoqué d’autres moyens de pression utilisés par les hauts décideurs du PSG au moment des négociations de sa prolongation de contrat en 2022. « Quand il a resigné au PSG, c'est nous qui lui demandons de rester. C'est la seule fois où on est intervenus. Il y avait plein de pression. Quand on te dit qu'il va falloir licencier des salariés s'il part, qu'il y a le problème des droits télés, que c'est Paris, qu'il y a le nouveau centre d'entraînement, les JO, la Coupe du monde qui arrive... Et puis, Paris était sur le bon chemin pour gagner la Ligue des champions ».
«Il a ignoré l'appel de Macron. Il reste parce qu'on lui offre une somme d'argent inhumaine que n'importe qui accepterait comme lui l'a fait»
Les entretiens de Kylian Mbappé et de Fayza Lamari ont été grandement relayés dans les médias y compris en Espagne où le capitaine de l’équipe de France évolue au Real Madrid. L’occasion pour le journaliste David Sanchez d’évoquer un mensonge utilisé par le clan Mbappé à son sens concernant les réelles raisons de sa signature du contrat en or au PSG. « L'été suivant, il a ignoré l'appel de Macron. Il reste parce qu'on lui offre une somme d'argent inhumaine que n'importe qui accepterait comme lui l'a fait. S'il n'y avait pas les 100 millions d'euros par saison, Kylian Mbappé serait parti au Real Madrid ». a assuré Sanchez à la Cuatro.