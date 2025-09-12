Mercato : Son «rêve» qui l'éloigne de l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a raté sa cible avec Edon Zhegrova. L'ailier kosovar annoncé tout l'été sur le départ du côté du LOSC, n'a pas rejoint la cité phocéenne... mais bien le Piémont lors de la dernière ligne droite du mercato. A la Juventus, Zhegrova s'est dit comme dans un rêve.

Le dernier week-end précédent la date butoir du mercato estival laissait entendre qu'Edon Zhegrova allait s'engager en faveur de l'Olympique de Marseille. Néanmoins, sur les antennes de beIN SPORTS, le président Olivier Létang assurait que l'ailier appartenant alors au LOSC n'irait pas à l'OM d'ici la clôture du marché.

«J'ai toujours voulu jouer pour un grand club» Une déclaration plutôt surprenante puisque la presse dont Foot Mercato révélait un accord contractuel passé entre le clan Zhegrova et les dirigeants de l'OM, ainsi qu'une demande de départ effectuée par le principal intéressé à son entraîneur Bruno Genesio. Finalement, c'est vers Turin que l'international kosovar de 26 ans s'est envolé pour rejoindre la Juventus. « La Juventus est un grand club et j'ai toujours voulu jouer pour un grand club ».