Mbappé et l’argent, la punchline qui va faire parler !

Axel Cornic

Réputé pour être l’un des meilleurs joueurs de la planète, Kylian Mbappé est également connu pour avoir un entourage dur en affaires. Le Paris Saint-Germain en sait notamment quelque chose et dans un récent entretien, la mère de la star française a fait un aveu assez étonnant.

La passe d’arme entre le clan Mbappé et le PSG fait désormais partie de l’histoire. Si le joueur a marqué l’histoire du club sur le terrain, en dehors, son entourage a énormément fait parler de lui. C’est notamment le cas en 2022, avec la grosse polémique autour de la prolongation de Kylian Mbappé.

L’aveu du clan Mbappé Dans un entretien publié par L’Equipe Magazine, la mère de l’attaquant a fait une confidence qui en dit beaucoup sur ce qui a pu se passer. « Avant Kylian, nous avons accompagné Jirès (Kembo Ekoko). Il avait passé trois ans sans jouer à Rennes avant que ça ne change radicalement après sa prolongation » a raconté Fayza Lamari.