Transfert à l’OM : Deschamps ne tient pas sa parole, la rupture est totale !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mamadou Niang et Didier Deschamps avaient passé un accord oral en 2009 pour que l’attaquant sénégalais ne quitte pas l’OM en rejoignant le contrat plus attrayant financièrement parlant de l’OL. L’actuel sélectionneur des Bleus lui promettait une revalorisation en cas de titre à Marseille. Ensemble, ils ont remporté le championnat et une coupe nationale, mais le président de l’époque refusait d’honorer la parole de Deschamps. De quoi peiner Niang.

Didier Deschamps a imposé sa loi dès sa nomination au poste d’entraîneur à l’OM. En 2009, il refuse de laisser filer Mamadou Niang qui disposait pourtant d’un accord contractuel avec l’OL comme raconté par ce dernier au journaliste Hervé Mathoux. « Il veut que je reste, que je sois le capitaine de cette équipe et qu’on allait gagner : « Si on gagne quelque chose, l’année prochaine tu obtiendras ce que tu demandes » ».

«Dassier me dit «on ne peut pas te donner ce contrat, tu es trop vieux, on ne compte pas sur toi »» A l’occasion de son passage dans l’émission Détective Mathoux, l’ex-buteur de l’OM (2005-2010) expliquait avoir été convaincu par le discours de Didier Deschamps et a par ailleurs répondu aux attentes. « On fait le doublé, championnat - Coupe de la Ligue. Je finis meilleur buteur du championnat, je finis dans les meilleurs passeurs, je suis meilleur joueur du championnat. Je pense être légitime à réclamer ce qu’il m’avait promis la saison d’avant ». Pourtant, le président de l’époque Jean-Claude Dassier refusait d’honorer le deal passé entre Deschamps et Niang une année auparavant. « Sauf que Dassier me dit « on ne peut pas te donner ce contrat, tu es trop vieux, on ne compte pas sur toi ». Derrière, j’ai la proposition de Fenerbahçe qui tombe, juste l’augmentation qu’il (ndlr Deschamps) m’avait promis l’année d’avant et que l’OM a refusé en disant qu’ils n’avaient pas d’argent ».