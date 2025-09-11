Transferts de dernière minute à l'OM : Roberto De Zerbi confirme !

Présent en conférence presse ce jeudi après la trêve internationale, Roberto De Zerbi a fait le point sur les nombreux mouvements de dernières minutes à l'OM. Le technicien italien a effectivement évoqué le fait qu'autant d'arrivées en fin de mercato change forcément la donne pour son projet.
Hyper actif durant tout l'été, l'OM a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs dont la moitié est arrivée dans les dernières heures. Cela concerne Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Emerson Palmieri et Hamed Junior Traoré. Roberto De Zerbi confirme qu'il a du s'impliquer et que cela change clairement sa vision pour la suite de la saison.
«Il y a eu 6 arrivées les derniers jours»
« Pendant la trêve, on a commencé après la défaite contre l'OL, qui nous a agacé de par le résultat et de la manière dont on a joué. Ensuite, j'ai parlé au téléphone avec les recrues, Aguerd, Pavard... Il y a eu 6 arrivées les derniers jours. On va essayer de les mettre tout de suite sur le terrain. Ce sont des joueurs très forts, je suis heureux de l'effectif qu'on a composé », souligne-t-il en conférence de presse, avant de revenir plus globalement sur le mercato de l'OM et l'impact sur sa préparation.
«On a beaucoup d'autres joueurs, on doit recommencer»
« Est-ce que la question est si je peux m'améliorer? Oui. Mais je vous assure que je ne suis pas seulement quelqu'un de passionnel. Je sais distinguer les moments. Le mois d'août à Marseille, on a eu ce que qui peut arriver en quatre ou cinq ans dans un autre club. On a beaucoup d'autres joueurs, on doit recommencer. Quand on a 12 recrues, il faut recommencer, on a peu de temps mais on a des joueurs forts et fonctionnels. Ils sont adaptés pour jouer à l'OM. On doit faire en quelques jours ce qu'on devrait faire en deux mois mais ça ne me fait pas peur », ajoute Roberto De Zerbi.