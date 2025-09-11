Transferts de dernière minute à l'OM : Roberto De Zerbi confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence presse ce jeudi après la trêve internationale, Roberto De Zerbi a fait le point sur les nombreux mouvements de dernières minutes à l'OM. Le technicien italien a effectivement évoqué le fait qu'autant d'arrivées en fin de mercato change forcément la donne pour son projet.

Hyper actif durant tout l'été, l'OM a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs dont la moitié est arrivée dans les dernières heures. Cela concerne Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Emerson Palmieri et Hamed Junior Traoré. Roberto De Zerbi confirme qu'il a du s'impliquer et que cela change clairement sa vision pour la suite de la saison.

«Il y a eu 6 arrivées les derniers jours» « Pendant la trêve, on a commencé après la défaite contre l'OL, qui nous a agacé de par le résultat et de la manière dont on a joué. Ensuite, j'ai parlé au téléphone avec les recrues, Aguerd, Pavard... Il y a eu 6 arrivées les derniers jours. On va essayer de les mettre tout de suite sur le terrain. Ce sont des joueurs très forts, je suis heureux de l'effectif qu'on a composé », souligne-t-il en conférence de presse, avant de revenir plus globalement sur le mercato de l'OM et l'impact sur sa préparation.