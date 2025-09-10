Révolution à l’OM, De Zerbi change tout !

Alexis Brunet

Vendredi prochain, l’OM aura l’honneur d’ouvrir le bal pour la quatrième journée de Ligue 1 avec la réception de Lorient au Vélodrome. À cette occasion, Roberto De Zerbi devrait effectuer beaucoup de changements par rapport à l’équipe qui s’est inclinée contre l’OL avant la trêve internationale (1-0). La défense marseillaise devrait notamment être complètement modifiée.

Pour le moment, l’OM ne signe pas le meilleur début de saison. En trois matches disputés, les coéquipiers de Mason Greenwood comptent déjà deux défaites (Rennes et Lyon) et une seule victoire (Paris FC). Les Marseillais espèrent donc définitivement se lancer vendredi prochain, avec la réception de Lorient au Vélodrome.

Beaucoup de changements à prévoir contre Lorient Pour affronter Lorient, Roberto De Zerbi va en quelque sorte être contraint d’opérer de nombreux changements par rapport à l’équipe qui s’est inclinée contre l’OL. En effet, plusieurs joueurs de l’OM ont fait des voyages très longs durant cette trêve internationale, ce qui fatigue beaucoup. Ainsi, d’après les informations de RMC Sport, Amir Murillo et Leonardo Balerdi ne devraient pas être sur le terrain au coup d’envoi contre les Merlus. La possibilité existe également pour que Geronimo Rulli ne débute pas la rencontre.