«Au revoir et merci» : Un joueur dit non à Luis Enrique, transfert confirmé !

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique a fait de la polyvalence l'une de ses priorités pour constituer son effectif. Cela se ressent d'ailleurs au poste de latéral droit pour lequel le technicien espagnol n'hésite pas à utiliser des milieux de terrain comme Warren Zaïre-Emery et Joao Neves.
Arrivé sur le banc du PSG durant l'été 2023, Luis Enrique a rapidement appliqué ses méthodes avec un premier concept clair : la polyvalence. Chaque joueur doit être capable d'évoluer à différents postes, tout en s'adaptant à chaque fois à son nouveau rôle.
Luis Enrique, adepte de la polyvalence
Cela se ressent d'ailleurs sur le mercato. En effet, le PSG a décidé de ne pas recruter de latéral droit, ce qui laisse Achraf Hakimi sans doublure à son poste. Néanmoins, cela n'effraie pas Luis Enrique qui souhaite utiliser Warren Zaïre-Emery et Joao Neves dans ce secteur de jeu. Preuve de la polyvalence et l'adaptabilité que le technicien espagnol réclame.
«Si un joueur dit au coach que ce n'est pas son poste, il risque d'être longtemps sur le banc»
D'ailleurs, au sein du club, on fait clairement comprendre que si un joueur refuse de se soumettre à cette règle, ce sera termine. « Quel que soit celui qui joue, il faut gagner ta place et t'adapter aux besoins de l'équipe. Si un joueur dit au coach que ce n'est pas son poste, il risque d'être longtemps sur le banc. Au revoir et merci », précise une source au sein du PSG citée par L'EQUIPE.