«Au revoir et merci» : Un joueur dit non à Luis Enrique, transfert confirmé !

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique a fait de la polyvalence l'une de ses priorités pour constituer son effectif. Cela se ressent d'ailleurs au poste de latéral droit pour lequel le technicien espagnol n'hésite pas à utiliser des milieux de terrain comme Warren Zaïre-Emery et Joao Neves.

Arrivé sur le banc du PSG durant l'été 2023, Luis Enrique a rapidement appliqué ses méthodes avec un premier concept clair : la polyvalence. Chaque joueur doit être capable d'évoluer à différents postes, tout en s'adaptant à chaque fois à son nouveau rôle.

Luis Enrique, adepte de la polyvalence Cela se ressent d'ailleurs sur le mercato. En effet, le PSG a décidé de ne pas recruter de latéral droit, ce qui laisse Achraf Hakimi sans doublure à son poste. Néanmoins, cela n'effraie pas Luis Enrique qui souhaite utiliser Warren Zaïre-Emery et Joao Neves dans ce secteur de jeu. Preuve de la polyvalence et l'adaptabilité que le technicien espagnol réclame.