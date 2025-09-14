PSG : Dembélé et Doué remplacés, la grande annonce en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour la réception du RC Lens ce dimanche pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, mais également lors des prochaines semaines, le PSG va devoir faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous les deux blessés avec l’équipe de France. Des absences qui n’inquiètent pas le consultant de RMC Maxime Chanot.

Le PSG perdu gros lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Contre l’Ukraine (2-0), le club de la capitale a vu deux de ses joueurs majeurs se blesser. D’abord Désiré Doué, touché au mollet et remplacé par Ousmane Dembélé, qui a lui aussi dû céder sa place par la suite.

« Tu as un effectif assez fourni pour remplacer Dembélé et Doué » Ce dernier a été victime d’une déchirure aux ischio-jambiers et son absence est estimée entre six et huit semaines. Désiré Doué sera de retour un peu plus tôt qu’Ousmane Dembélé et devrait être l’arrêt pendant trois à quatre semaines. Deux absences importantes qui ne semblent pas inquiéter plus que ça Maxime Chanot.