En larmes, il fait ses adieux au PSG !

Le PSG a battu le RC Lens ce dimanche (2-0), mais l’attention des supporters était tournée vers Presnel Kimpembe. Après le coup de sifflet final, le défenseur central a dit adieu au Parc des Princes, en larmes et accompagné de ses fils, saluant le club, les supporters et sa famille avant son départ pour le Qatar.
La rencontre face à Lens restera gravée dans la mémoire des supporters parisiens, non seulement pour la victoire du PSG, mais surtout pour l’émotion qui a suivi le coup de sifflet final. Presnel Kimpembe, formé au club, a fait ses adieux au Parc des Princes avant de rejoindre le Qatar.
Les adieux d'une légende du PSG au Parc
Après une chaleureuse accolade avec Nasser Al-Khelaïfi, Kimpembe s’est tourné vers le public, en larmes, pour partager quelques mots lors de la cérémonie. Accompagné de ses enfants, le défenseur a exprimé sa fierté après avoir affronté une terrible blessure au tendon d'Achille.
« Je vous aime tous »
« C’est un honneur pour moi d’être la, une victoire car je me suis bagarré toutes ces années. Je suis très fier de vous avoir rendu heureux, vous, ma famille et plus spécialement ma mère. Merci au PSG, merci au président qui a été spécial avec moi. De loin ou de près je vous aime tous » a déclaré Kimpembe, qui va désormais prendre la route du Qatar SC.