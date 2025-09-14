En larmes, il fait ses adieux au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a battu le RC Lens ce dimanche (2-0), mais l’attention des supporters était tournée vers Presnel Kimpembe. Après le coup de sifflet final, le défenseur central a dit adieu au Parc des Princes, en larmes et accompagné de ses fils, saluant le club, les supporters et sa famille avant son départ pour le Qatar.

La rencontre face à Lens restera gravée dans la mémoire des supporters parisiens, non seulement pour la victoire du PSG, mais surtout pour l’émotion qui a suivi le coup de sifflet final. Presnel Kimpembe, formé au club, a fait ses adieux au Parc des Princes avant de rejoindre le Qatar.

Les adieux d'une légende du PSG au Parc Après une chaleureuse accolade avec Nasser Al-Khelaïfi, Kimpembe s’est tourné vers le public, en larmes, pour partager quelques mots lors de la cérémonie. Accompagné de ses enfants, le défenseur a exprimé sa fierté après avoir affronté une terrible blessure au tendon d'Achille.