De Zerbi – OM : Le gros tacle envoyé après le transfert de Rabiot !

Avec une préparation estivale qui donnait l'eau à la bouche et un mercato satisfaisant, l'OM voulait soigner son entrée en matière dans cette nouvelle saison. Au lieu de ça, la défaite lors du premier match face à Rennes a créé un raz-de-marée qui a fini par le départ d'Adrien Rabiot. Jérémy Ménez remet la faute sur Roberto De Zerbi.

Auteur d'un début de saison poussif, l'OM a déjà connu quelques problèmes. La situation autour d'Adrien Rabiot aurait pu être évitée d'après Jérémy Ménez. L'ancien joueur met en cause le comportement de Roberto De Zerbi, qui n'aurait pas été tout blanc dans cette histoire.

Rabiot quitte l'OM dès le début de la saison Après la défaite encaissée face à Rennes, une dispute a éclaté dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. C'est parti loin à tel point que les deux joueurs ont été placés sur la liste des départs tout de suite après l'incident. « L’affaire Rabiot ? C’est un peu la suite de ce qu’il se passait la saison dernière. Benatia arrive avec un grand entraîneur. Marseille fait une saison positive, marquée par quelques énervements » débute Jérémy Ménez sur Canal+.