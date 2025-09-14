Rupture à l'OL : Le terrible sacrifice qui lui a brisé le coeur

L'Olympique Lyonnais a été à deux doigts, sans l'intervention salvatrice de Michelle Kang et l'éviction de John Textor, de rejoindre pour des raisons administratives la Ligue 2. Finalement, l'OL a été maintenu dans l'élite du football français. Et cela est aussi passé par le fait d'avoir injecté de l'argent dans les caisses avec la vente de Georges Mikautadze, l'enfant du club.
Enfant de Lyon, Georges Mikautadze a commencé à Gerland avant de faire une grande partie de sa formation à l'académie de l'OL. Cependant, c'est au FC Metz qu'il s'est révélé avant de connaître un gros flop à l'Ajax Amsterdam. A l'été 2024, l'international géorgien de 24 ans s'est totalement relancé dans son club de cœur à l'Olympique Lyonnais.
«On sait qu'il y avait une vente qui devait être faite»
Toutefois, et alors que Malick Fofana semblait être celui qui serait vendu pour renflouer les caisses de l'OL qui a frôlé la rétrogradation administrative en Ligue 2, c'est finalement Georges Mikautadze qui a été sacrifié par le comité directeur lyonnais dans les ultimes jours du mercato. « Il reste on va dire quatre ou cinq jours de mercato. On sait qu'il y avait une vente qui devait être faite. J'ai eu cette opportunité avec Villarreal ».
«Je me suis sacrifié pour sauver le club que j'aime»
« Voilà, ça s'est passé comme ça, assez rapidement. Est-ce que l'on pourrait dire que t'es presque sacrifié pour le club ? Oui, on peut dire ça comme ça. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j'aime ». a reconnu Georges Mikautadze en interview avec Canal+ pour le Canal Football Club. Dans la foulée de sa signature à Villarreal, le Géorgien a eu le droit à d'émouvants adieux au Groupama Stadium qui lui ont fait couler pas mal de larmes avant d'entamer sa nouvelle aventure dans la province de Castellón, communauté de Valence, lieu où Arnau Tenas a également rebondi après son départ du PSG.