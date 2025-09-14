Rupture à l'OL : Le terrible sacrifice qui lui a brisé le coeur

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique Lyonnais a été à deux doigts, sans l'intervention salvatrice de Michelle Kang et l'éviction de John Textor, de rejoindre pour des raisons administratives la Ligue 2. Finalement, l'OL a été maintenu dans l'élite du football français. Et cela est aussi passé par le fait d'avoir injecté de l'argent dans les caisses avec la vente de Georges Mikautadze, l'enfant du club.

Enfant de Lyon, Georges Mikautadze a commencé à Gerland avant de faire une grande partie de sa formation à l'académie de l'OL. Cependant, c'est au FC Metz qu'il s'est révélé avant de connaître un gros flop à l'Ajax Amsterdam. A l'été 2024, l'international géorgien de 24 ans s'est totalement relancé dans son club de cœur à l'Olympique Lyonnais.

«On sait qu'il y avait une vente qui devait être faite» Toutefois, et alors que Malick Fofana semblait être celui qui serait vendu pour renflouer les caisses de l'OL qui a frôlé la rétrogradation administrative en Ligue 2, c'est finalement Georges Mikautadze qui a été sacrifié par le comité directeur lyonnais dans les ultimes jours du mercato. « Il reste on va dire quatre ou cinq jours de mercato. On sait qu'il y avait une vente qui devait être faite. J'ai eu cette opportunité avec Villarreal ».