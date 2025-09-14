Un champion du monde à l’OM : Le terrible calvaire après son transfert…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2021, Florian Thauvin décidait de quitter l’OM libre pour rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey. Une expérience difficile pour le champion du monde 2018 qui s’est soldée par une résiliation de son contrat un an et demi seulement après son arrivée et qui lui a fait perdre « le plaisir et la passion » du football, qu’il a retrouvé à l’Udinese et aujourd’hui au RC Lens.

Cinq ans après son départ de l’OM, Florian Thauvin ne cache pas son plaisir d’être revenu en France. « Ça va très bien, je suis très heureux. Très heureux d’être de retour en France. Ça me fait hyper plaisir de trouver un petit peu nos coutumes », a-t-il confié dans un entretien accordé à La Voix Du Nord, lui qui s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le RC Lens cet été.

« Quand ça ne se passe pas comme on le souhaite, ça force une remise en question » Il faut dire que l’après OM n’a pas été facile pour Florian Thauvin, qui a vécu une expérience difficile au Mexique chez les Tigres de Monterrey : « Je ressors du positif de mon aventure au Mexique ? Ça a été une aventure humaine enrichissante. Sur le plan professionnel, ça s’est beaucoup moins bien passé. Quand ça ne se passe pas comme on le souhaite, ça force une remise en question. Quand je suis arrivé en Italie, je me suis senti comme un jeune qui arrive au centre de formation. Un jeune qui a 15 ans et a tout à prouver. C’était comme si je devais aller chercher mon contrat pro. »