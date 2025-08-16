Transfert bouclé, il envoie un message à Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre années se sont écoulées depuis son départ de l'OM contre six depuis sa dernière sélection en équipe de France. En s'engageant en faveur du RC Lens cet été, Florian Thauvin a signé son retour en Ligue 1. Et pourquoi pas le retour chez les Bleus ? C'est son « objectif »assumé sur les antennes de beIN SPORTS.

Du côté de l'Udinese lors des deux dernières saisons, Florian Thauvin s'est pleinement relancé après un passage à vide aux Tigres UANL. Désormais ex-capitaine du club d'Udine, le champion du monde tricolore a signé un contrat de trois ans en faveur du RC Lens après qu'un accord ait été convenu entre le club italien et les dirigeants nordistes pour 6M€.

«On aspire toujours à aller chercher l'équipe de France» Alors qu'il n'avait pas encore effectué ses premiers pas en match officiel qui ont eu lieu ce samedi avec la réception de l'OL (0-1), Florian Thauvin se projetait déjà pendant son interview accordée à beIN SPORTS sur un éventuel retour en équipe de France. « Quand on évolue au plus haut niveau, on aspire toujours à aller chercher l'équipe de France. C'est un objectif pour moi ».