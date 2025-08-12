Zinedine Zidane, la signature est validée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France. Pour le moment, son successeur n'est toujours pas connu. Néanmoins, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane pour remplacer Deschamps. Une nomination validée par Marius Trésor.

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a depuis plus entraîné. Mais l'heure de revenir aux affaires serait imminente. En effet, si rien n'est encore officiel, tout indique que Zizou succèdera à Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France en 2026. Ayant attendu que la place sur le banc des Bleus se libère, Zidane pourrait enfin voir son souhait être exaucé.

Zidane pour succéder à Deschamps ? Le prochain sélectionneur de l'équipe de France pourrait donc être Zinedine Zidane. Une nomination validée par Marius Trésor. Pour Le Figaro, l'ancien international a confié : « Quant à Zidane, son probable successeur, quand on voit son palmarès en club, je me dis pourquoi pas ».