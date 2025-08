«C’est réglé», la prochaine équipe de Zidane est annoncée !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane aurait dit oui à une sélection. A un an de la fin de la Coupe du monde, un journaliste a annoncé que le champion du monde 1998 avait accepté de prendre en main l'équipe de France et de succéder à Didier Deschamps.

Zidane a donné le feu vert

« Il y a un entraîneur aux commandes, il y a une équipe, et il faut respecter tout ça, et c'est ce qu'on fait. J'ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n'est pas vraiment le bon moment. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l'occasion se présente. J'ai mis ma carrière entre parenthèses un moment, mais je me sens pleinement entraîneur » avait déclaré Zinédine Zidane.