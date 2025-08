Le geste «inadmissible» de Zinedine Zidane !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La dernière image de Zinedine Zidane sur un terrain de football restera donc celle de son exclusion en finale de Coupe du monde en 2006. Face à l’Italie, le numéro 10 de l’équipe de France avait complètement vrillé avec son coup de tête sur Marco Materazzi. Un geste de Zizou encore aujourd’hui condamné par Pierre Ménès.

« Son geste était inadmissible »

Sur Youtube, Pierre Ménès a été interrogé sur la différence de traitement entre la main de Thierry Henry et le coup de tête de Zinedine Zidane. C’est alors que le journaliste sportif a notamment confié : « Le déferlement de haine dont a été victime Thierry par rapport à Zidane à qui on a cherché et trouvé toutes les excuses du monde alors que son geste était inadmissible ».