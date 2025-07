Le nouveau Kylian Mbappé a recalé l’équipe de France

Transféré pour 75M€ à Liverpool, Bryan Mbeumo s’est rapidement fait remarquer. En 2018, il avait contribué au sacre de Troyes en Coupe Gambardella, à Rennes. À l’époque, certains n’hésitaient pas à le comparer à Kylian Mbappé. Pourtant, l’attaquant n’a pas vraiment marqué les esprits en équipe de France, la faute, notamment, à une concurrence particulièrement relevée à son poste.

Mbeumo comparé à Mbappé

Aujourd’hui à Palloilijat en Finlande, Franck Ellé se rappelle de l’efficacité affolante de Mbeumo. Auteur d’un tournoi impressionnant avec l’ESTAC, l’attaquant était alors comparé à Kylian Mbappé, qui avait brillé dans la même compétition deux ans plus tôt avec Monaco « Comme Kylian (Mbappé) deux ans plus tôt contre Lens, il est proche de faire doublé, plus passe décisive en finale, sauf que je tire au-dessus du pied gauche sur son centre. D’ailleurs, après la finale, on se disait : "il y a deux ans, c’était Kylian, maintenant c’est Bryan". Même si on était tous bons, c’était le nom qui ressortait et on se disait qu’il allait aller vraiment loin » a-t-il confié à Foot Mercato.