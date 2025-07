Rabiot, le malaise est confirmé dans le vestiaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans le monde impitoyable et très masculin du football professionnel, Véronique Rabiot, mère et agente d’Adrien Rabiot, suscite autant la méfiance que l’admiration. Figure centrale et controversée, elle est souvent perçue comme distante et exigeante, mais aussi comme une femme qui a dû se battre avec acharnement pour défendre sa famille.

Dans le football professionnel, Véronique Rabiot, mère et agente d’Adrien Rabiot, est une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Connue pour son caractère affirmé et sa forte implication dans la carrière de son fils, elle évolue dans un milieu dominé par les hommes où sa posture est souvent scrutée et commentée. Sa manière de gérer la carrière d’Adrien, parfois perçue comme rigide ou distante, a suscité autant d’admiration que de critiques. Dans les colonnes de L’Equipe, un membre de la famille d’un international français a évoqué le caractère particulier de Véronique Rabiot.

La mère de Rabiot dérange « Elle ne se mélange pas, elle dit bonjour une fois sur deux, donc ça fait souvent jaser dans les familles de joueurs. Mais elle a tellement dû se battre pour les siens que tout le monde admire et respecte ce côté-là. Elle a vraiment deux visages, en fait. Quand tu arrives à discuter avec elle, elle peut être très prévenante, vraiment gentille. C'est juste que de temps en temps, les fils se touchent et alors là, elle n'a plus de filtre. » peut-on lire.