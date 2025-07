Problème avec Mbappé : Ça chauffe au Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable du Real Madrid, Vinicius Jr sort d'une saison décevante où il a semblé accuser le coup après la déception du Ballon d'Or. Le Brésilien n'affiche plus le même niveau de jeu et il a du mal à faire fonctionner sa nouvelle association avec Kylian Mbappé, qui a débarqué en 2024. Il voudrait être traité de la même manière que le Français et disposer du même salaire, une situation qui agace en Espagne.

Pépite du Real Madrid depuis 2018, Vinicius Jr vient de terminer une saison à l'image du club, loin des attentes. Le Brésilien a du mal avec le statut de Kylian Mbappé au club et leur communication sur le terrain est très compliquée. Le Real Madrid doit réagir rapidement pour éviter une catastrophe au niveau des résultats, alors que Vinicius est lié à des rumeurs concernant son départ en Arabie saoudite. Tomas Roncero, éditorialiste pour AS, note l'exaspération des supporters à son égard.

Le coup de gueule contre Vinicius Jr Sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2027, Vinicius Jr n'a que 25 ans et a encore de belles années devant lui pour briller. Mais il va devoir changer d'attitude car son comportement agace les supporters. « Le Vinicius de 2025 n’a rien à voir avec celui de 2024. Cette saison, on l’a à peine vu dans les grands matchs, et il a souvent été remplacé. Avec cette attitude, il est en train de faire oublier l'héritage qu'il a construit jusqu'à présent parce qu'il veut quelques millions de plus. Il devrait penser à l'exemple de Sergio Ramos, leader et capitaine de l'équipe pendant de nombreuses années, qui était en négociation avec le Real Madrid et qui, lorsqu'il a décidé d'accepter l'offre, s'est vu répondre par le club que l'offre avait expiré. L’argent égare ceux qui pourraient devenir des légendes. J’ai vu beaucoup de jouets cassés » analyse Tomas Roncero dans son édito pour AS.