Kylian Mbappé, le jackpot financier qui explique tout !

Luka Modric parti, le numéro 10 du Real Madrid est actuellement vacant. Il ne va pas le rester bien longtemps puisqu’il va vraisemblablement revenir à Kylian Mbappé. Alors que cela ne manque pas de créer une certaine polémique, Fred Hermel n’est lui pas choqué. Bien au contraire. A ses yeux, il est logique que Mbappé récupère le 10, notamment pour des raisons financières.

« Il y a quelque chose de magique, voire de spirituel, dans ce numéro mythique »

Pour AS, le journaliste français s’est exprimé sur ce 10 qui devrait revenir à Kylian Mbappé au Real Madrid. Estimant cela logique, Fred Hermel a confié dans un premier temps : « C'est le sujet typique des débats dans un vestiaire où, comme on le sait, les égos sont toujours à vif. Il faut donc répondre au plus vite à cette question : qui portera le numéro 10 la saison prochaine ? Kylian Mbappé l'a laissé entendre (ou du moins en a exprimé le souhait) sur X. Cependant, rien n'est certain, et il serait préférable que Madrid communique sa décision en concertation, j'imagine, avec Xabi Alonso et les principaux candidats. Il est vrai que, compte tenu de son poste et de ses qualités footballistiques, Güler semble le plus adapté, mais porter le numéro 10 dans le dos n'est pas comme porter le numéro 2 pour un latéral droit, ni même le numéro 9 pour un avant-centre. Il y a quelque chose de magique, voire de spirituel, dans ce numéro mythique. Et on ne peut pas le donner à un jeune remplaçant depuis deux ans ».