Deschamps : Un pote de Zidane le rend «dingue» !

Ayant marqué l'histoire de l'équipe de France comme joueur, Didier Deschamps l'a aussi fait comme entraîneur. Sélectionneur des Bleus depuis 2012, le natif de Bayonne a un palmarès XXL. Cela ne l'empêche toutefois pas d'être la cible de critiques, notamment venant de Christophe Dugarry. De quoi en faire halluciner certains.

Didier Deschamps a tranché, il arrêtera d'entraîner l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Une page va donc se tourner et on retiendra bien évidemment le palmarès XXL du sélectionneur tricolore. Deschamps sera donc resté 14 ans à la tête des Bleus, devant notamment faire avec de nombreuses critiques. Ami de Zinedine Zidane, Christophe Dugarry a d'ailleurs été l'un des plus fervents détracteurs de DD dernièrement.

« Ce qu'ils ont mis à Deschamps... » Pour Le Figaro, Marius Trésor a réagi à ces critiques à l'encontre de Didier Deschamps. C'est ainsi que l'ancien international français a confié : « Entendre des critiques malgré le palmarès qu'il a avec cette équipe de France... J'ai du mal à comprendre. En 2018, j'avais écouté une émission avec des anciens entraîneurs dont Paul Le Guen ou encore Guy Roux et Christophe Dugarry. Ce qu'ils ont mis à Deschamps... ».