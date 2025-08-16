Florian Thauvin : L'aveu surréaliste sur sa femme !

6M€ d'indemnité de transfert soumise à l'Udinese et un contrat de trois ans ont permis à Florian Thauvin d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière cet été. A 32 ans, le champion du monde tricolore revient en Ligue 1 grâce à un forcing de plusieurs mois de Jean-Louis Leca, directeur sportif de l'institution lensoise. De longues discussions qui ont empiété sur la relation de Thauvin avec sa compagne.
6M€. Voici ce qu'à coûté le transfert tant escompté et travaillé par Jean-Louis Leca au RC Lens. Pendant le mercato estival de 2024, le directeur sportif du club lensois s'était entretenu avec le champion du monde 2018. Une conversation qui a « fait plaisir » à l'ancien joueur du LOSC et de l'OM comme Florian Thauvin en personne le révélait en interview avec Zack Nani pour Zack en roue libre en octobre 2024.
«Je te veux tout de suite, tu dois venir au RC Lens»
« Il m'envoie un message début juin et me dit "Flo, il faut qu'on se parle". Je lui dis "pas de problème, on s'appelle demain". Il m'appelle et me dit "Flo, t'es à l'Udinese, tout le monde dit que t'es mort. Je veux te signer tout de suite. Là, cet été". Je lui demande pourquoi et me dit : "j'ai regardé toute la nuit des vidéos de toi sur tes 6 derniers mois. Tu as retrouvé tout ton niveau, tu es un monstre. Ton attaquant il t'a mangé je ne sais pas combien de passes décisives. Si ton attaquant n'avait pas mangé, tu serais le meilleur passeur de Serie A. Je te veux tout de suite, tu dois venir au RC Lens », confiait Florian Thauvin pendant sa longue discussion avec le streamer Zack Nani. Le travail de Jean-Louis Leca a donc payé puisque Florian Thauvin a apposé sa signature sur un contrat de trois saisons avec le club nordiste.
«Avant la signature, j'ai plus échangé avec Jean-Louis qu'avec ma femme ou mes enfants»
A son atterrissage à Lens, Florian Thauvin a aperçu Jean-Louis Leca à l'aéroport et les deux hommes se sont longuement enlacés, réalisant que cette opération était enfin bouclée après de longues semaines de négociations qui ont relégué la compagne de Thauvin, Charlotte Pirroni, au second plan.
« L'accolade à l'aéroport avec Jean-Louis Leca ? C'est une image qui va rester. Ces trois dernières semaines, avant la signature, j'ai plus échangé avec Jean-Louis qu'avec ma femme ou mes enfants. J'étais très heureux de le retrouver, d'arriver. Si je m'attendais à cet accueil à l'aéroport ? Pas du tout, très honnêtement, j'étais surpris. Ces dernières années j'ai travaillé dur et je pensais que les gens ne l'avaient pas vu. Ce n'est pas passé inaperçu et j'étais vraiment bluffé par l'accueil des gens et compte vraiment leur donner en retour tout l'amour qu'ils m'ont témoigné ». a avoué Florian Thauvin à l'occasion d'une interview accordée à beIN SPORTS avant le coup d'envoi de RC Lens - OL ce samedi.