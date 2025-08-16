Florian Thauvin : L'aveu surréaliste sur sa femme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

6M€ d'indemnité de transfert soumise à l'Udinese et un contrat de trois ans ont permis à Florian Thauvin d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière cet été. A 32 ans, le champion du monde tricolore revient en Ligue 1 grâce à un forcing de plusieurs mois de Jean-Louis Leca, directeur sportif de l'institution lensoise. De longues discussions qui ont empiété sur la relation de Thauvin avec sa compagne.

6M€. Voici ce qu'à coûté le transfert tant escompté et travaillé par Jean-Louis Leca au RC Lens. Pendant le mercato estival de 2024, le directeur sportif du club lensois s'était entretenu avec le champion du monde 2018. Une conversation qui a « fait plaisir » à l'ancien joueur du LOSC et de l'OM comme Florian Thauvin en personne le révélait en interview avec Zack Nani pour Zack en roue libre en octobre 2024.

«Je te veux tout de suite, tu dois venir au RC Lens» « Il m'envoie un message début juin et me dit "Flo, il faut qu'on se parle". Je lui dis "pas de problème, on s'appelle demain". Il m'appelle et me dit "Flo, t'es à l'Udinese, tout le monde dit que t'es mort. Je veux te signer tout de suite. Là, cet été". Je lui demande pourquoi et me dit : "j'ai regardé toute la nuit des vidéos de toi sur tes 6 derniers mois. Tu as retrouvé tout ton niveau, tu es un monstre. Ton attaquant il t'a mangé je ne sais pas combien de passes décisives. Si ton attaquant n'avait pas mangé, tu serais le meilleur passeur de Serie A. Je te veux tout de suite, tu dois venir au RC Lens », confiait Florian Thauvin pendant sa longue discussion avec le streamer Zack Nani. Le travail de Jean-Louis Leca a donc payé puisque Florian Thauvin a apposé sa signature sur un contrat de trois saisons avec le club nordiste.