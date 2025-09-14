Nouvelle recrue à l’OL : L’annonce inattendue de Paulo Fonseca !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le secteur offensif de l'OL a été miné par le départ de dernière minute de Georges Mikautadze, en toute fin de mercato estival, et le club rhodanien manque donc cruellement de solutions au poste de buteur. Le directeur général des Gones avait évoqué la possibilité de faire signer un joker, mais de son côté, Paul Fonseca a relancé le feuilleton en indiquant qu'il ferait évoluer l'OL sans 9.

Faut-il s'attendre à une nouvelle recrue en attaque à l'OL ? Le club rhodanien, en proie à de grosses difficultés financières, avait été contraint de laisser partir Georges Mikautadze à Villarreal en toute fin de mercato (transfert à 35M€ bonus compris + un pourcentage à la revente). Cette vente du buteur géorgien a donc laissé un énorme vide au poste de numéro 9, et ce malgré l'arrivée en prêt de l'Argentin Martin Satriano en provenance du RC Lens. Mais l'OL a encore la possibilité de faire signer un joker même si le mercato a fermé ses portes...

L'OL chaud pour un nouveau 9 ? Michael Gerlinger, le directeur général de l’OL, a récemment évoqué ce dossier au micro de l'After Foot sur RMC Sport, et se montrait ouvert à l'idée de faire venir un buteur prochainement : « Un joker comme Neal Maupay ? On travaille sur toutes les possibilités. Il faut avoir une conviction que c’est le bon choix », confiait le dirigeant lyonnais. Mais de son côté, Paulo Fonseca ne semble pas forcément du même avis...