Promis à la deuxième division, il signe à l’OM !

Auteur d'un mercato très agité cet été, l'OM a accueilli Nayef Aguerd dans ses rangs lors des dernières heures. L'international marocain a débarqué de West Ham après avoir effectué un prêt à la Real Sociedad la saison dernière. Le défenseur de 29 ans possède une expérience intéressante mais son profil était loin de convaincre tout le monde à ses débuts.
Pour ses débuts à l'OM, Nayef Aguerd a été titularisé par Roberto De Zerbi. Le défenseur marocain a même eu l'occasion d'inscrire son premier but lors de la victoire 4-0 contre Lorient, histoire de bien commencer sa nouvelle aventure. Il retrouve ainsi la Ligue 1 avec un joli succès, lui que certains ne pensaient pas retrouver à ce niveau. Nasser Larguet, ancien directeur technique national du Maroc, se confie.
« Aguerd ? Personne ne pariait sur lui à l’époque »
Le profil de Nayef Aguerd intéresse les dirigeants marseillais qui ont fini par mettre la main dessus. Pourtant, au début de sa carrière, on ne s'attendait pas vraiment à une telle percée. « Aguerd ? Personne ne pariait sur lui à l’époque. Les gens me disaient qu'il ne pouvait atteindre que la deuxième division. Alors que nous, on y croyait » assure Nasser Larguet, dans un entretien avec JMA Morocco réalisé il y a quelques mois.
Une arrivée remarquée à l'OM
Après ses débuts au Maroc, Nayef Aguerd est monté en puissance en débutant en Ligue 1 à Dijon en 2018, avant de jouer à Rennes. Le défenseur central a ensuite signé à West Ham avant de débarquer à Marseille. L'homme aux 52 sélections avec le Maroc sera sûrement un élément sur lequel Roberto De Zerbi pourra compter.