Promis à la deuxième division, il signe à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato très agité cet été, l'OM a accueilli Nayef Aguerd dans ses rangs lors des dernières heures. L'international marocain a débarqué de West Ham après avoir effectué un prêt à la Real Sociedad la saison dernière. Le défenseur de 29 ans possède une expérience intéressante mais son profil était loin de convaincre tout le monde à ses débuts.

Pour ses débuts à l'OM, Nayef Aguerd a été titularisé par Roberto De Zerbi. Le défenseur marocain a même eu l'occasion d'inscrire son premier but lors de la victoire 4-0 contre Lorient, histoire de bien commencer sa nouvelle aventure. Il retrouve ainsi la Ligue 1 avec un joli succès, lui que certains ne pensaient pas retrouver à ce niveau. Nasser Larguet, ancien directeur technique national du Maroc, se confie.

« Aguerd ? Personne ne pariait sur lui à l’époque » Le profil de Nayef Aguerd intéresse les dirigeants marseillais qui ont fini par mettre la main dessus. Pourtant, au début de sa carrière, on ne s'attendait pas vraiment à une telle percée. « Aguerd ? Personne ne pariait sur lui à l’époque. Les gens me disaient qu'il ne pouvait atteindre que la deuxième division. Alors que nous, on y croyait » assure Nasser Larguet, dans un entretien avec JMA Morocco réalisé il y a quelques mois.