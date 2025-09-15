OM : Un gros coup est annoncé avec Mbappé !

Alexis Brunet

Mardi soir, l’OM entame sa saison de Ligue 1 avec un gros choc. Les partenaires de Mason Greenwood se rendent en Espagne pour défier le Real Madrid. Loin d’être favori pour cet affrontement, le club phocéen pourrait toutefois l’emporter face aux coéquipiers de Kylian Mbappé, d’après le président marseillais Pablo Longoria.

Après plusieurs mois d’absence, la Ligue des champions reprend officiellement ses droits mardi soir. C’est l’OM qui aura l’honneur de commencer pour les clubs français, avec un déplacement du côté du Real Madrid. Un gros choc pour les Marseillais qui espèrent pouvoir faire tomber Kylian Mbappé et compagnie.

Pablo Longoria croit en l’exploit contre le Real Madrid Pour battre le Real Madrid, il faut déjà croire que cela est possible. Selon Pablo Longoria, qui s’est exprimé auprès de Marca, l’OM peut s’offrir l’équipe de Kylian Mbappé. « Le football, c'est un rêve et une illusion. Nous avons une bonne équipe, un style de jeu très clair, un très bon entraîneur... D'autres l'ont déjà fait l'année dernière, comme Milan. Ce n'est pas impossible. C'est bien sûr un match à savourer, car l'année dernière, nous regardions la Ligue des champions depuis notre canapé. Nous n'aurions jamais osé rêver d'y être. »