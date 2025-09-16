Luis Enrique l'annonce, le PSG va signer un «joueur différent»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG contre le RC Lens (2-0), Luis Enrique n'a pas manqué d'encenser Bradley Barcola, auteur d'un doublé pour offrir la victoire aux Parisiens. Et cela tombe bien puisque l'ancien ailier de l'OL pourrait bien prolonger son contrat qui court actuellement jusqu'en 2028.

Alors que le PSG doit faire face aux blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola s'impose comme l'homme fort de l'attaque parisienne comme en témoigne son doublé contre le RC Lens dimanche (2-0). Une performance qui devrait encore un peu plus le rapprocher d'une prolongation de son contrat qui court jusqu'en 2028. Ce qui réjouit Luis Enrique, dithyrambique au sujet de son ailier.

Luis Enrique s'enflamme pour Barcola « Le même rôle que d'habitude. Bradley Barcola a été, lors des deux dernières saisons, un joueur très important. Il est international tout le temps avec sa sélection. Il a des qualités : il va vite et c'est un joueur différent. On est très content d'avoir Bradley en ce moment. Il a joué la saison dernière à un très haut niveau et on en est contents. C'est comme ça que marchent les équipes de haut niveau. C'est un moment très spécial pour lui et pour nous », confie-t-il en conférence de presse avant d'évoquer la montée en puissance d'Ibrahim Mbaye.