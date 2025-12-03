De Zerbi : L’OM révèle une menace pour son coach !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc de l'OM à l'été 2024, Roberto De Zerbi avait une grosse sur le marché des entraîneurs durant cette période. Medhi Benatia révèle notamment que Manchester United le menaçait et avait déjà entamé des discussions avec le coach italien, mais De Zerbi a finalement été emballé par le projet de l'OM qu'il a privilégié.

Après l'intérim de quelques mois assuré par Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM entre février et juin 2024, la direction du club phocéen a donc cherché un nouvel entraîneur pour le long-terme. Invité de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir, Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, livre les coulisses de la nomination de Roberto De Zerbi cet été-là. Un dossier sur lequel il était clairement menacé puisque Manchester United était déjà positionné sur le coach italien.

« Je sais qu'il y a Manchester United, je suis au courant » « Quand je vais chercher De Zerbi et je l'appelle pour lui proposer le projet, je pense que ça ne va pas passer parce que je sais qu'il y a déjà Manchester United, je suis au courant, il les a rencontrés. Mais je lui propose le truc parce que je sais que quand il est venu ici en Coupe d'Europe avec Brighton il s'est dit "Putain, je me vois venir entraîner ici". Et ça je le sais, on me l'a dit. Et à l'arrivée, j'ai toujours essayé d'être transparent avec le coach », confie Benatia sur l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM.