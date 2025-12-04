Zidane - Signature au PSG : La confirmation du Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années, Zinedine Zidane a longtemps été associé au club de la capitale, notamment au moment d'assurer la succession de Mauricio Pochettino puis Christophe Galtier. Mais Leonardo avait nié à l'époque toute discussions avec Zidane, ce que le président qatari Nasser Al-Khelaïfi avait confirmé par la suite.

Zinedine Zidane a-t-il été proche de devenir l'entraîneur du PSG à un moment donné ? À plusieurs reprises, les propriétaires qataris du club de la capitale ont été annoncés sur les traces du coach français qui aurait même été le souhaitait prioritaire de Doha pour ce poste d'entraîneur. Mais qu'en est-il vraiment des rumeurs Zidane au PSG ?

« Nous n’avons jamais contacté Zidane » Dès le mois de décembre 2021 sur Europe 1, Leonardo, qui était à cette époque directeur sportif du PSG, avait nié en bloc pour Zinedine Zidane : « Nous n’avons jamais contacté ni Zidane, ni aucun autre entraîneur. Avec Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n’avions pas échangé avec un autre. Nous n’avons jamais contacté Zidane », avait indiqué le dirigeant brésilien.