C'est terminé pour Pogba, l'annonce en direct !

Transféré librement et gratuitement à l'AS Monaco lors du dernier mercato estival, Paul Pogba n'a repris la compétition que le 22 novembre dernier. Peu épargnée par les pépins physiques, la Pioche a dû faire preuve de patience avant de pouvoir rejouer en match officiel. Alors que Paul Pogba est entré en jeu face au PSG ce samedi après-midi, Sébastien Pocognoli a donné des nouvelles de son état de santé.
Testé positif à la testostérone lors d'un contrôle anti-dopage, Paul Pogba a écopé d'une suspension de 18 mois. Autorisée à reprendre le football en mars dernier, la Pioche a été libérée par la Juventus. Et ce n'est que le 1er juillet que Paul Pogba a retrouvé un club. En effet, l'international français a signé librement et gratuitement à l'AS Monaco.
L'AS Monaco donne des nouvelles de Paul Pogba
En délicatesse avec son corps, Paul Pogba a enchainé les pépins physiques. Par conséquent, le numéro 8 de l'AS Monaco a dû attendre le 22 novembre pour reprendre la compétition. Ayant lancé sa saison à Rennes, Paul Pogba est également entré en jeu face au PSG ce samedi après-midi.
«Il y va à 100 %, sans retenue»
Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Sébastien Pocognoli a fait un point sur le grand retour de Paul Pogba, annonçant une grande nouvelle. « Comment se porte Paul Pogba ? Continue-t-il à bien encaisser les charges de travail ? Il enchaîne les entraînements, il n'a plus aucune restriction. Il y va à 100 %, sans retenue. Forcément, il y a encore le fond à travailler, mais c'est normal. Son entrée contre le PSG est dans la lignée de ce qui a été mis en place », a confié le coach de l'AS Monaco.