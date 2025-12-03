C'est terminé pour Pogba, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Transféré librement et gratuitement à l'AS Monaco lors du dernier mercato estival, Paul Pogba n'a repris la compétition que le 22 novembre dernier. Peu épargnée par les pépins physiques, la Pioche a dû faire preuve de patience avant de pouvoir rejouer en match officiel. Alors que Paul Pogba est entré en jeu face au PSG ce samedi après-midi, Sébastien Pocognoli a donné des nouvelles de son état de santé.

Testé positif à la testostérone lors d'un contrôle anti-dopage, Paul Pogba a écopé d'une suspension de 18 mois. Autorisée à reprendre le football en mars dernier, la Pioche a été libérée par la Juventus. Et ce n'est que le 1er juillet que Paul Pogba a retrouvé un club. En effet, l'international français a signé librement et gratuitement à l'AS Monaco.

L'AS Monaco donne des nouvelles de Paul Pogba En délicatesse avec son corps, Paul Pogba a enchainé les pépins physiques. Par conséquent, le numéro 8 de l'AS Monaco a dû attendre le 22 novembre pour reprendre la compétition. Ayant lancé sa saison à Rennes, Paul Pogba est également entré en jeu face au PSG ce samedi après-midi.